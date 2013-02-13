Как восстановить старую высохшую ленту для пишущей машинки?

Способ 1

Аккуратно перемотайте высохшую печатную ленту с одной катушки на вторую, одновременно смазывая ее ватной палочкой или куском плотной ткани, пропитанной минеральным маслом (техническое масло для швейных машинок или обычное машинное масло). Для справки: машинное масло можно легко найти в автомагазине или на любой заправочной станции, чтобы не покупать канистру, попросите немного — грамм 150 вам вполне должно хватить — у автолюбителей. Смоченную маслом ленту перемотайте в обратную сторону, но уже туго натягивая. Подержав ленту в таком состоянии несколько дней, вы обнаружите, что она стала как новая. Если после манипуляций машинка стала печатать слишком грязно, размотайте ленту обратно и промокните ее куском сухой ткани или другой сухой лентой, излишки масла будут удалены.

Способ 2

Второй способ более сложный, требующий нечеловеческих усилий, а потому малопригодный. Но если вы не страшитесь трудностей, то это для вас! Итак, для начала нам понадобится приготовить краску. Для этого запаситесь терпением и выдержкой и найдите где можно купить анилиновый краситель для ткани. Найти расфасованный порошок анилина можно в хозяйственных магазинах, стоит такой пакетик около 10 рублей. Анилиновые красители бывают всех возможных цветов, а смешивая их вы можете получить любой нужный оттенок, хватит печатать черным, дайте волю воображению! Также нам понадобится немного глицерина. Для справки: глицерин продается в аптеке. Пакетик анилиновой краски засыпать в 300-350 мл кипящей воды, профильтровать смесь через вату и в горячий раствор влить 50-60 мл глицерина. Сухую ленту смотать с катушки и положить в любую удобную емкость которая не боится огня, для этих целей вполне сгодится старая кастрюля, или банка от зеленого горошка. Сухую ленту залить горячей смесью и кипятить на среднем огне 25-30 минут. Для того, чтобы лента не прилипла ко дну, смесь необходимо постоянно помешивать. После того, как смесь остынет, ленту достать и дать стечь излишкам красителя. Кстати говоря, сам краситель можно будет использовать повторно.

Чтобы высушить ленту нам понадобятся старые журналы или газеты. Ленту аккуратно в один слой разложить на газетах и дать ей просохнуть. Ленты для печатных машинок очень прочны, поэтому процессу окраски их можно подвергать неоднократно.

Способ 3

Если вам не подходят два вышеперечисленных способа восстановления сухой пишущей ленты, то есть самый лучший третий способ — заказать у нас новую.

Спасибо за внимание и до новых встреч. Всегда ваш, Тируа.